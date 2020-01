CLERMONT-RICHARD, Diane



À son domicile, entourée de l'amour des siens, le 20 janvier 2020, est décédée, à l'âge 72 ans 11 mois, Mme Diane Clermont, épouse de M. Guy Richard, demeurant à Louiseville. Elle était la fille de feu Robert Clermont et feu Georgianna Noël.La famille accueillera parents et amis à la:RÉGIONALE RICHARD,140, RUE SAINT-AIMÉLOUISEVILLEHeures d'accueil: Vendredi de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à partir de 11h. Les funérailles auront lieu le samedi 25 janvier 2020 en l'église de Louiseville à 14h.L'urne sera disposée ultérieurement au Columbarium de la Maison Funéraire Richard.La défunte laisse dans le deuil, outre son époux: Sa fille adorée Julie (Pierre Milot); Ses frères et soeurs : Gisèle (feu Émile Plante), feu Réjean, feu Maurice (Madeleine Béland), feu Martial (feu Jeanne D'Arc Noël), feu Germain, Guy (feu Lise Guertin), Lucette (feu Jean-Baptiste Dupuis) (Réjean Martin) et Lucie (Gérard Thibault); Ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces des familles Clermont et Richard de Louiseville.Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient grandement appréciés.