Je sors je reste

Coup de cœur :

Album Everything Esle Has Gone Wrong

La formation londonienne Bombay Bicycle Club revient en ce début d’année avec un nouvel opus intitulé « Everything Esle Has Gone Wrong», premier album depuis leur dernier lancé en 2014. Un retour réussi pour le quatuor qui présente un nouvel opus convaincant, bien en phase avec sa signature, mélangeant les sonorités parfois psychédéliques, parfois électroniques. Le tout réussit à créer un univers bien dansant et rythmé.

Disponible depuis le 17 janvier

Je sors :

Spectacle

ADN 0.01

Dans le cadre de la Série hommage à Katia Makdissi-Warren de la Société de musique contemporaine du Québec, le quatuor de saxophones Quasar présentera avec le Groupe Le Vivier le concert intitulé ADN 0.01. Des pièces de plusieurs horizons seront présentées, dont les reprises d’œuvres de Samir Odeh-Tamimi, compositeur israélien, ainsi qu’en première mondiale la nouvelle création de la jeune compositrice Xue Han.

Ce soir à 20h à l’Espace Aline-Letendre du Gesù - 1200, rue de Bleury

Lancement

La Faune

L’auteur-compositeur-interprète Jay Essiambre lancera ce soir au Petit Campus le premier jalon de son projet artistique La Faune avec un album intitulé Demain c’était hier. L’artiste y propose des sonorités rock pop. L’album sera disponible à partir du 24 janvier.

Ce soir à 19h au Petit Campus – 57, rue Prince Arthur Est

Théâtre

Le sixième sens

Mise en scène par Michelle Parent, la pièce Le sixième sens cherche à aborder la question du choc post-traumatique à travers un univers hautement coloré de superhéros. Pour ce faire, la metteure en scène et directrice artistique de la compagnie Pirata Théâtre rassemble des comédiens ainsi que des non-acteurs souffrant véritablement de chocs post-traumatiques.

Ce soir à 19h30 à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier – 4353, rue Sainte-Catherine Est

Concert

Le violon rouge

Le violoniste canadien de talent Kerson Leong interprétera pour deux représentations aujourd’hui la trame sonore du film Le violon rouge ainsi que la Quatrième symphonie d’Arvo Pärt, intitulée Los Angeles. Il sera accompagné pour l’occasion du chef Jean-Marie Zeitouni et des musiciens de l’Orchestre de chambre I Musici de Montréal.

Aujourd’hui à 11h et 18h à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal - 1339, rue Sherbrooke Ouest

Danse

D’os et d’écorce

Chorégraphié par Roger Sinha, le spectacle D’os et d’écorce rassemblera sur scène six danseurs et deux musiciens dans une performance qui mélange rythme, voix et influences gestuelles indiennes. En musique, les compositions originales sont de Katia Makdissi-Warren et mettent en valeur le didgeridoo et les percussions.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse – 1435, rue de Bleury

Je reste :

EP

Un vieux chien

Le guitariste et chanteur André Bachleda propose un tout nouvel EP intitulé Un vieux chien et sur lequel il propose, accompagné du trompettiste jazz Jacques Kuba Séguin, des sonorités tantôt manouche, tantôt folk.

Disponible depuis le 21 janvier

Livre

Presque végé

Geneviève O’Gleman propose ici un livre de recettes accessible pour qui voudrait diminuer sa consommation de viande.

En librairie depuis le 23 janvier

Web

Gamer

La série Gamer explore l’univers des compétitions de jeux vidéo à travers le parcours de Justine, une jeune adolescente qui cherche à devenir une joueuse professionnelle.

Disponible sur ICI TOU.Tv depuis le 15 janvier