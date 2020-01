Je sors, je reste

Week-end du 24 au 26 janvier 2020

Coup de cœur

ALBUM

La Compagnie créole : Les Forces de l’Amour

Photo courtoisie

La Compagnie créole, groupe culte des années 80, fait son grand retour avec un nouvel album totalement dédié à la musique gospel. Sur cet opus qui nous enveloppe dans le thème de l’amour, on retrouve dix titres comme Viens pleurer (Viens pleurer aux creux de mes bras), Glory, Glory Alleluia, ou encore My Father’s House. La chanteuse Clémence Bringtown a réuni les membres d’origine du groupe et a invité sa fille Johanna à participer à ce disque, qui rend hommage aux ancêtres et à la spiritualité. *Sorti le 20 décembre

Je sors

FESTIVAL

Igloofête : Igloofest en famille

Photo courtoisie

Profitez du temps plus clément, ce week-end, car le festival de musique électronique Igloofest invite gratuitement et exceptionnellement les familles à profiter des installations du Vieux-Montréal, le temps d’un après-midi. Plusieurs activités sont prévues pour les petits et grands au cœur de l’Igloovillage : Iglooglisse Sapporo, Jeu de poche Consignaction, Arcade Banque Nationale, guimauves Vidéotron, Station ludique STM et bien plus encore! Puis, pour les adolescents et les adultes, on vous convie à danser dans le froid au son des stars de la scène techno Nina Kraviz et Robert Hood. *Demain à 14h00 au site des d’Igloofest- Au quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal

ÉVÉNEMENT

Nouvel An chinois

Photo courtoisie

Demain, c’est le Nouvel An chinois et c’est l’année du Rat de Métal qui débute en 2020. Le grand public est convié à festoyer et à découvrir la culture de l’Empire du Milieu, avec une programmation haute en couleur : danse du dragon et du lion, chant, danse-musique, artisanat, dégustations, et cérémonie du thé. * Demain à 11h00 au Complexe Desjardins – 176 rue Sainte-Catherine Ouest

ÉVÉNEMENT

La Fête des Neiges

Photo courtoisie

Célébrez les joies de l’hiver! En effet, La Fête des Neiges au Parc Jean-Drapeau, est de retour pour une 37e édition et convie toute la famille à jouir des activités extérieures. L’animateur Pierre-Yves Lord, porte-parole de la campagne « Va donc jouer! », sera présent, afin de vous présenter plusieurs démonstrations de planche à neige, de kinball hivernal, de rugby enneigé et de patin! Ne manquez pas les spectacles de sculptures de glace et les prouesses des acrobates du Cirque Eloize. *Demain et dimanche à partir de 10h00 au Parc Jean-Drapeau – 1 Circuit Gilles Villeneuve

SPORT

Coupe Best Buy

Photo courtoisie

Amateurs de hockey, c’est ce week-end qu’aura lieu la 13e édition de La Coupe Best Buy, qui se veut être le plus grand tournoi de hockey mineur extérieur. Réunissant 96 équipes masculines et féminines des divisions Atomes et Pee-wee de la province, les jeunes hockeyeurs y seront tous pour s’amuser dans une ambiance festive et familiale. L’événement accueillera un match spécial, samedi à 11 heures, avec Georges Laraque, ancien joueur des Canadiens de Montréal et vétéran de la LNH, Charline Labonté, gardienne de but, triple médaillée d'or olympique et Anthonin Verreault, jeune hockeyeur élite membre de l’équipe canadienne qui se rendra aux Jeux Olympiques de la Jeunesse *Demain et dimanche de 8h00 à 20h00 au Centre de la Nature de Laval- 901 Avenue du Parc, Laval

CINÉMA

De la musique pour le cerveau

Photo courtoisie

Dans ce documentaire tourné à Montréal et réalisé par Isabelle Raynauld, on ouvre la fenêtre sur les bienfaits de la musique pour notre cerveau. Les notes, les chansons, les mélodies, ont permis de sauver la vie de personnes atteintes de maladies mentale, de soulager les chocs post-traumatiques d’anciens soldats canadiens, d’apaiser de nouveau-nés prématurés et même de réunir des jeunes filles autistes, qui forment maintenant un band. Les pouvoirs de transformation de la musique sont nombreux : la science explique maintenant les vertus de l’art. *Ce soir à 19h00 au Cinéma du Musée - 1379-A Rue Sherbrooke Ouest

Je reste

ROMAN

Les cachettes

Photo courtoisie

Le romancier Guy Lalancette présente son septième roman en carrière : Les cachettes. Ce polar mystérieux, nous raconte le récit de la fillette Claude Kérouac, onze ans, qui a l’habitude de se cacher un peu partout...sauf qu’un jour, elle est introuvable. Il faudra 48 heures pour que ses proches s’en aperçoivent et qu’ils puissent contacter les autorités. Les policiers découvrent ainsi une famille chaotique et négligente, qui dissimule plusieurs secrets. De son côté, Claude se cache quelque part et se confie à La Femme-cabinet, une psychologue antipathique. Mais où se trouve-t-elle? Qui est la Femme-cabinet? Sa famille et les policiers réussiront-ils à la retrouver? *Sorti le 22 janvier

LIVRE

Rendez-vous avec l’infini? Confessions d’une femme en quête spirituelle

Photo courtoisie

Qu’est-ce qu’une quête spirituelle? Par où commencer? L’auteure Marie-Josée Arel nous partage ses propres expériences et tente d’y répondre. Racontant quelques chapitres de sa vie, de l’adolescence sombre à sa carrière de femme d’affaires, elle retrace des moments charniers de son parcours. Entre l’ombre et la lumière elle se questionne sur son rôle, sur sa vie et sur son humanité. Dans ce long voyage intérieur, elle nous offre une vision moderne de la spiritualité. . *Sorti le 21 janvier

TÉLÉ

Terminator

Photo courtoisie

Pour revoir un classique des films de James Cameron, rendez-vous ce dimanche au visionnement du premier chapitre de Terminator. Ce suspense de science-fiction de 1984, qui met en vedette le célèbre Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton et Michael Biehn est de retour au petit écran, pour nous replonger dans l’histoire d’un robot androïde venu du futur pour tuer une femme, qui a comme pour protégé, un homme venu du futur. *Dimanche à 19h30 sur les ondes de V Télé