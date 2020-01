Le balado des Méchants Raisins est de retour!

À la veille de son départ pour Montpellier, où il participera à Millésime Bio (le plus grand salon au monde, dédié au vin bio), Pascal parlera avec nous de la situation du bio en France et en Europe en général. On profite aussi de la présence de Pascal pour aborder la mode du vin orange. Les Méchants Raisins reviennent également sur leurs partys (et les excès) des fêtes, leurs résolutions de la nouvelle année, le « mouvement » Janvier à sec et les autres défis sans alcool.

Invité : Pascal Patron, enseignant de sommellerie à l’ITHQ et auteur du défunt Le guide Patron des vins bio. Pascal est diplômé de la faculté d'œnologie de Bordeaux.

Bonne écoute!

https://www.qub.radio/balado/mechants-raisins/episode/plein-feu-sur-les-vins-bios

Suggestions vins

Nadia

Zoinos, DR Debina Respect Orange Wine 2017, Zitsa, Grèce

25,55 $ - Code SAQ 13593280 – 12 % - 1,8 g/L

Charles Hours, Cuvée Marie, Jurançon sec 2016, France

24,30 $ - Code SAQ 896704 – 14 % - 1,6 g/L

Mas des Chimères, Terrasses du Larzac 2017, France

25,20 $ - Code SAQ 863159 – 14 % - 1,7 g/L - BIO

Patrick

Château de Nages, Vieilles Vignes Blanc 2018, Costières de Nîmes, France

20,00 $ - Code SAQ 12764921 – 13,5 % - 3g/l - BIO

Cantina Filippi, Colli Scaligeri 2018, Soave, Italie

24,25 $ - Code SAQ 12129119 – 13 % - 2 g/l - BIO

Ken Forrester, The FMC 2018, Stellenbosch, Afrique du Sud

61,50 $ - Code SAQ 10703033 – 14 % - 10 g/l

Vins en dégustation

Château le Puy, Emilien 2007, Francs Côtes de Bordeaux, France

Non disponible

Michel Gassier, Buti Nages rosé 2018, Costières de Nîmes, France

15,05 $ - Code SAQ 427625 – 13,5 % - 1,7 g/l - BIO