Le Nouvel An chinois et ce qui vous attend en 2020!

Ce week-end, c’est le Nouvel An chinois! L’année du rat débute donc ce samedi et on estime que 2020 sera la plus belle année des bébés nés en 1984 et 1996! Pour célébrer en grand et pour s’immerger dans la culture chinoise, je vous invite à un parcours typiquement asiatique. D’abord, vos papilles s’emballeront au resto Apportez-votre-vin de fine cuisine cantonaise, puis faites la fête à la soirée hyper colorée de Miss Wong et finalement débutez l’année du bon pied, au Centre de santé holistique, inspiré des thérapies de l’Empire céleste.

MANGER : Un resto chinois Apportez-votre-vin hyper sympa

Photo courtoisie

J’ai découvert un secret bien gardé, cette semaine : Le Caractère chinois. Ce jolie restaurant situé dans un quartier résidentiel, à quelques pas du Parc La Fontaine, offre une fine cuisine asiatique, composée de plats réconfortants. Autre détail important : c’est un Apportez-votre-vin! Non, seulement vous pouvez apporter votre bouteille préférée, mais vous pouvez vous régaler de spécialités cantonaises, qui à mon avis, sont très abordables. Parmi celles-ci, on retrouve les soupes Won Ton, aigre-douce, aux légumes ou encore aux crevettes à la thaïlandaise, les entrées de rouleaux de printemps, de dumplings, de raviolis chinois avec sauce aux arachides et les assiettes de résistance comme le poulet, les nouilles, le pad thaï, le bœuf sauté ou le tofu. Coup de cœur pour les Nouilles Croustillantes à la cantonaise aux légumes et le poulet Général Tao, parfaitement assaisonné, croquant à l’extérieur tout aussi tendre à l’intérieur. (1870 rue Gauthier, Montréal)

BOIRE : Célébration au Miss Wong

Photo courtoisie

Ce samedi, on célèbre le nouvel An Chinois! Pour l’occasion, le restaurant-bar Miss Wong, situé à Laval, organise toute une soirée. C’est donc sous le signe de l’année du Rat qu’aura lieu la traditionnelle danse du Lion, suivi d’un spectacle de ballons et d’un dîner gastronomique des chefs Dino et Phong. Pour ceux et celles, qui voudront arriver plus tard, on vous invite également au bar, dans le magnifique décor oriental, pour siroter un verre et faire la fête, jusqu’aux petites heures du matin, sous les rythmes de DJ VV. Je craque pour leur carte de cocktails signature dont le délicieux Mr. Miyagi (vive Karaté Kid!) avec Gin Beefeater, Amermelade, Sour Puss, Aloe Vera Melon d’Eau, Purée de Fraise, Sirop de Rhubarbe, Jus de Citron, Sprite & Tonic. (1780 Avenue Pierre-Péladeau, Laval)

SORTIR : Rendez-vous au Centre de santé holistique

Photo courtoisie

Les Asiatiques ont également transmis aux Occidentaux l’art du bien-être avec le yoga, la méditation, les massages, l’acupuncture, la science des plantes et même les secrets de la spiritualité. Au Centre de Santé holistique du Vieux-Montréal, on y retrouve plusieurs de ces services de santé holistique et je vous le dis, il s’agit d’un endroit unique en ville! Question de bien démarrer l’année, j’ai fait l’essai du Reiki, une pratique japonaise qui réconforte et soulage le stress, avec une maître Reiki, et je dois dire que je me suis sentie beaucoup plus calme et énergique! De plus, pour vous amuser ou simplement par curiosité, on vous offre aussi un service de lecture du tarot avec la spécialiste spirituelle Amparo Guevara. Qui ne désire pas connaître des petites bribes de son avenir? Vous m’en donnerez des nouvelles! (438 rue Sainte-Hélène, Montréal)