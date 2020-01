Les coups de cœur de Martin Deschamps

Martin Deschamps est un artiste unique. Il y a déjà vingt ans, avec l’album, Comme je suis, il séduisait les foules partout en province. Pour souligner l’anniversaire de cet opus culte, il a lancé une réédition en collaboration avec plusieurs grandes voix du star-system québécois, comme Patrick Norman, Florence K ou encore Nanette Workman. Dès le 28 février prochain, il présentera donc sa nouvelle tournée, qui le fera sillonner les routes du Québec. Se décrivant comme un bon vivant et amateur de cuisine, le rockeur partage ses adresses coups de cœur en ville.

Le restaurant favori ?

Photo courtoisie, le petit bistrot

Photo instagram @tacosandtortas

Le Petit Bistrot, rue Fullum ! C’est de la cuisine française. C’est toujours convivial comme endroit, mais agrémenté d’un côté classe ! J’adore leur tartare de bœuf. Je ne suis jamais déçu. Le service est bon et je trouve qu’il y a un petit côté dépaysant, parce qu’on a l’impression d’être quelque part en France. Il y a aussi le restaurant Le Tacos et Tortas. C’est situé rue Rachel, et c’est drôle parce que la fille qui tient ce restaurant avait un restaurant mexicain en face du Petit Campus, et j’y allais souvent. Je l’ai suivie dans son parcours ! Elle paie la tequila ! La bouffe est authentique et le goût est savoureux.

L’endroit pour prendre un verre ?

Photo Facebook bistro à jojo

Le Bistro à Jojo. C’est toujours là qu’on se retrouve pour boire un verre. C’est toujours notre endroit de fin de soirée. Il y a toujours de la musique live, sept jours sur sept. Je me retrouve toujours à monter sur scène, pour m’amuser avec le groupe. Je prends une bière et je m’éclate à chanter !

L’activité préférée ?

C’est drôle parce que si on m’avait posé la question quelques années auparavant, j’aurais dit le magasinage ! J’avais une dépendance. J’ai tellement de vêtements et d’articles authentiques ! Aujourd’hui, j’aime encore jouer de la musique seulement avec ma guitare. Sinon, je dois avouer que je suis un bon cuisinier ! Comme ce soir, je fais un tartare de saumon, guacamole rehaussé d’une sauce à la mangue sucrée. Il me manque juste des pousses de luzerne. J’adore cuisiner pour ma famille. J’ai du temps maintenant, alors, cuisiner quotidiennement pour ma femme et ma fille est un vrai plaisir, et elles sont ravies !

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo instagram @lebirdbar

Dernièrement, je suis allé à un endroit qui s’appelle le Bird Bar. Dans le restaurant, il y a un petit speakeasy nommé Henden. C’est caché. C’est un petit bar que tu peux réserver pour des événements privés. C’est situé dans le sous-sol et creusé dans le roc. C’est vraiment cool comme endroit.

L’événement culturel le plus couru ?

Le Festival de jazz, qui est pour moi l’occasion de me promener à Montréal. Je ne peux pas faire des kilomètres, à marcher et à marcher, mais au cours des festivals de musique, je profite de la marée de monde pour être spectateur et aussi rencontrer des gens. Cela me fait toujours plaisir de serrer des mains et de prendre des photos !

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

L’oratoire Saint-Joseph. Premièrement, j’y ai fait une prestation devant un grand rassemblement d’écoles secondaires, et c’était vraiment majestueux comme moment. Puis j’étais au dernier concert d’Offenbach ! L’oratoire a gardé son environnement intact, avec son architecture et son histoire. C’est un lieu très symbolique, un symbole de paix.