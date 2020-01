Les Saguenéens en visite: l’Océanic veut poursuivre sur sa lancée

RIMOUSKI | Conscient du beau défi qui se présente à sa formation avec la visite des Saguenéens de Chicoutimi vendredi soir, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, fait confiance à ses joueurs pour offrir un match de grande qualité aux partisans entre deux des meilleures formations de la LHJMQ.

La formation du Bas-Saint-Laurent peut s’inspirer de ses deux derniers matchs où elle a marqué 12 buts sans en accorder un seul.

« À ce temps-ci de la saison, tous les matchs sont de gros défis. Contre les équipes plus basses au classement, il faut rester concentré et éviter de penser que ce sera facile. Contre des équipes comme les Sags, il faut montrer qu’on est capable de jouer du gros hockey. On continue de progresser. Les gars s’apprivoisent de plus en plus. Il faut respecter les Sags, mais croire en nos moyens », a déclaré Beausoleil, joint dans l’autobus de l’équipe au retour de Drummondville, jeudi matin.

Martel prend du galon

En l’absence de six réguliers mercredi à Drummondville (Zavgorodniy, Soucy, Casault, Flower, Belliveau et Coxhead), certains joueurs ont élevé leur jeu d’un cran. Parmi eux, l’attaquant recrue de 18 ans Mikaël Martel.

« Ses responsabilités augmentent. Il est passé d’une utilisation de six minutes par match à une de 12. Il joue maintenant en désavantage numérique et il répond bien. C’est un gars qui est réceptif et qui possède un excellent coup de patin. Plusieurs pensaient qu’il ne serait qu’un policier sur la glace, comme dans ses études en technique policière, mais ce n’est pas le cas », a commenté Serge Beausoleil.

Parlant de joueur réceptif et dédié qui se développe, l’attaquant de Rivière-du-Loup Nathan Ouellet est en train de forcer la main à une place comme joueur de 20 ans l’an prochain dans le circuit Courteau. « C’est indéniable qu’il jouera comme 20 ans », a lancé son entraîneur.

Creed Jones sera devant le filet de l’Océanic.