Place Ville Marie: quatre plats à découvrir au nouveau marché alimentaire Cathcart

MONTRÉAL | Le nouveau marché alimentaire Cathcart vient d'ouvrir ses portes au coeur de la Place Ville Marie. On retrouve dans cette aire de restauration gastronomique trois restaurants avec service, neuf comptoirs de cuisine de rue et un Biergarten. En guise d'avant-goût, voici quatre plats que vous pourrez déguster sur place.

PHOTO COURTOISIE

1. Salade de poulet asiatique

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

La salade de poulet asiatique est servie au comptoir Dirty Greens, tenu par la chef Raegan Steinberg. L’endroit deviendra l’arrêt de prédilection des amateurs de légumes, alors que le menu, composé majoritairement de plats santé, proposera entre autres de nombreuses salades réconfortantes. Des plats végétariens et végétaliens seront aussi offerts.

2. Pizza Rosso

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Les amateurs de pizzas seront servis au restaurant avec service Pizza Del Fornaio. Les végétariens pourront jeter leur dévolu sur la pizza Rosso. De nombreuses autres pizzas d’inspiration napolitaine agrémentent également le menu conçu par le chef Federico Bianchi.

3. Cavatellis maison

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Un plat de pâtes cavatellis au ragoût de porc et au canard peut être dégusté à une table de la brasserie Mirabel. Ce restaurant avec service, ouvert du matin au soir, se démarque avec des assiettes d’inspiration française ou italienne. Le chef Nicholas Giambattisto est derrière le menu de la brasserie.

4. Boîte bento

BÉATRICE ROY-BRUNET/24 HEURES/AGENCE QMI

Le restaurant japonais avec service Akio propose des mets de cantine japonaise créés en collaboration avec les chefs Antonio Park et Olivier Vigneault. On retrouvera des plats aux saveurs de la cuisine de rue d’Osaka. Des boîtes bento, qui proposent un assortiment de différents aliments, seront disponibles sur le menu, tout comme des brochettes cuites sur le charbon et d'autres sushis variés.