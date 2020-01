Roger Waters jouera à Montréal et Québec en juillet

À 76 ans, Roger Waters est encore emballé par la nouveauté. Le célèbre membre fondateur du groupe Pink Floyd a décidé de présenter une première tournée sur scène centrale en Amérique du Nord, cette année.

Parmi les 31 villes canadiennes et américaines dans lesquelles il s'arrêtera pour offrir son spectacle «This Is Not a Drill», le chanteur et musicien a choisi Montréal et Québec. Sa prestation adaptée pour une expérience à vivre en 360 degrés au Centre Vidéotron aura lieu le 21 juillet, soit deux jours plus tôt que celle prévue au Centre Bell.

«Ce sera un nouveau spectacle. Il n’y aura pas de limites. Mon travail est de me dire: ¨Eh bien, comment puis-je rendre le rock and roll plus intéressant ou théâtral ou excitant ou visuel ou musical, ou peu importe?¨ C’est ce que je fais depuis 50 ans, m’exprimer », a confié l'artiste dans un entrevue accordée au magazine «Rolling Stone», l'an dernier.

Les places pour le concert dans la Vieille Capitale pourront être réservées à compter du 31 janvier à 10 h. Il faudra toutefois patienter une semaine de plus, soit jusqu'au 7 février, également à 10 h, pour en obtenir dans la métropole.