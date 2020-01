Saint-Colomban: une contribution de près de 6000 $ exigée pour chaque nouvelle unité résidentielle

SAINT-COLOMBAN – La Ville de Saint-Colomban a adopté cette semaine un règlement visant à partager avec les promoteurs les coûts inhérents à sa croissance immobilière. Le coût de chaque nouvelle unité résidentielle vient ainsi de grimper de près de 6000 $ dans cette ville des Laurentides en plein boom.

Selon le règlement adopté mardi par le conseil municipal, les nouvelles constructions résidentielles vont dorénavant contribuer financièrement à «l’ajout, l’agrandissement ou la modification d’infrastructures ou d’équipements municipaux», a-t-on précisé.

C’est l’adoption de modifications législatives à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui permet à Saint-Colomban, une ville comptant plus de 17 000 résidents, de se doter de ce règlement.

Celui-ci fixe la contribution pour chaque nouvelle unité résidentielle à 5994 $ pour l’année en cours, montant qui sera par la suite indexé en fonction de l’Indice des prix à la consommation (IPC). La contribution devra être versée par les promoteurs au moment où leur est délivré le permis de construction, mais aussi par les gens qui construisent eux-mêmes leur maison, comme c’est le cas dans certains projets domiciliaires de la municipalité.

«Comme ville résidentielle avec peu de commerces, aucune industrie et une population en croissance, il importait de prendre des mesures pour faire face à la pression générée par les futures constructions», a indiqué le maire de Saint-Colomban, Xavier-Antoine Lalande.

Le règlement touche les nouvelles constructions, et s’applique aussi pour l’ajout d’unités additionnelles de logement et pour le réaménagement d’un bâtiment non résidentiel vers un usage résidentiel, a-t-on expliqué.

Fonds dédié

Les sommes amassées grâce à ce nouveau règlement vont se retrouver dans un fonds dédié à la construction d’infrastructures municipales, comme un garage municipal, une bibliothèque et divers attraits récréatifs. L’élargissement de rues est aussi prévu par l’administration Lalande.

Ces projets de la municipalité nécessiteront des investissements de près de 44 millions $, les contributions pour les nouvelles constructions devant rapporter jusqu’à 8,2 millions $, en tenant compte que 1364 nouvelles unités d’habitation sont attendues dans les années à venir à Saint-Colomban.

«Les citoyens actuels de Saint-Colomban n’ont pas réclamé cette croissance, a poursuivi le maire Lalande. Par souci d’équité, et parce que les modifications législatives mises en place par Québec nous ont pavé la voie, notre conseil municipal a saisi l’opportunité de partager les coûts de cette croissance. Les investissements prévus permettront de rehausser l’attrait et la valeur des projets résidentiels. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une mesure gagnant-gagnant.»

Mauvaise nouvelle

Il n’a pas été possible jeudi d’obtenir les commentaires des différents promoteurs actifs à Saint-Colomban, la plupart des bureaux des ventes étant fermés. Par contre, un promoteur a dit au téléphone, sous le couvert de l’anonymat, que la contribution exigée par la Ville était «une bien mauvaise nouvelle».