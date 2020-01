Se réorienter, un choix souvent heureux

Selon un récent sondage d’Indeed, les changements de carrières sont communs : 38 % des travailleurs sont passés à l’action, et 9 sur 10 ne regrettent rien. Qu’est-ce qui les a poussés à se réorienter ?

Après des études en relations industrielles, Maryse décroche un travail dans une grande entreprise et obtient rapidement un poste de cadre au département des ressources humaines. Elle passe plus de dix ans dans cet environnement doté de conditions salariales idéales, mais ses valeurs se heurtent souvent au cadre strict et à la froideur desrelations dans cette entreprise où la pression de la performance est forte. « Je ressentais une colère grandissante en constatant queles décisions étaient prises uniquement en fonction des résultats financiers sans tenir compte des employés, se souvient-elle. Je ne pouvais plus m’investir dans ce poste. »

À 30 ans, enceinte de son deuxième enfant, elle entreprend donc des études en enseignement du français langue seconde dans le but d’aider les nouveaux arrivants, et elle obtient son brevet en enseignement du français au secondaire. Passionnée et impliquée, Maryse ne fait pas que donner ses cours méthodiquement. Elle organise des voyages et accompagne des groupes dans des événements sportifs.

Après 12 ans dans l’enseignement, elle devient directrice adjointe, un défi qu’elle attaque avec tout son cœur et beaucoup d’énergie, ce qui la mène au bord de l’épuisement professionnel et suscite une réflexion quant à la suite de sa carrière. « J’ai dû me demander si ma fatigue n’était pas liée à mes nouvelles fonctions et si je devais retourner enseigner, mais j’ai finalement compris que je pouvais changer les choses plus concrètement et globalement dans un poste de direction, d’autant que mes études en relations industrielles me servent encore aujourd’hui », indique celle quia depuis repris ses études au DESS en gestion de l’éducation et compte poursuivre à la maîtrise dans l’espoir de décrocher un poste de directrice d’école.

Réorientation réfléchie

Se réorienter n’est pas une décision que l’on prend sur un coup de tête. Avant de faire le saut, les personnes qui changent de carrière y réfléchissent longuement, selon un récent sondage du site d’emploi Indeed effectué auprès de 1 023 travailleurs choisis au hasard dans différents secteurs d’activité au Canada.

Dans 62 % des cas, les répondants ayant décidé de faire un changement de carrière ont passé en moyenne 11 mois à y penser avant de se lancer. Cette réflexion est cruciale, surtout que, pour 46 % des travailleurs, réorientation équivaut à baisse de salaire, du moins à court terme. Certes, l’argent est le moteur numéro un quand vient le temps de changer de carrière (c’était l’objectif principal de 63 % des répondants), mais les gains salariaux sont obtenus à moyen ou à long terme, puisqu’il faut la plupart du temps recommencer au bas de l’échelle salariale.

Pourquoi se réorienter ? Outre obtenir de meilleurs revenus, plus de la moitié des sondés (59 %) recherchaient surtout davantage de bonheur, affirmant qu’ils n’étaient plus heureux dans leur emploi précédent. Le développement (57 %), le niveau de stress (55 %) et la flexibilité (55 %) sont les autres motivations le plus souvent citées par les répondants au sondage.

Et quand changer de carrière devient un besoin, la peur de l’inconnu peut paraître insurmontable, mais les résultats du sondage, avec 9 personnes sur 10 qui se disent satisfaites de leur choix, démontrent qu’une fois surmonté ce vertige qui freine l’envie de se lancer, la décision de réorienter sa carrière est gagnante sur tous les points.