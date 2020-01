Les oppositions déplorent le «déficit de crédibilité» de la STQ

Près d’un an après le coup de balai donné par François Bonnardel, la Société des traversiers du Québec (STQ) souffre toujours d’un grave déficit de crédibilité, déplorent les partis d’opposition.

À la fin janvier 2019, dans la foulée d’innombrables problèmes survenus à la traverse de Matane–Baie-Comeau–Godbout, le ministre des Transports, François Bonnardel, avait finalement congédié le PDG de la STQ, François Bertrand, qui en assurait l’intérim depuis deux ans.

M. Bonnardel avait aussitôt confié le gouvernail de la STQ à son sous-ministre et ex-brigadier général Stéphane Lafaut avec pour mandat, entre autres, de produire un « diagnostic organisationnel ».

Douze mois plus tard, ses conclusions se font toujours attendre. Un contrat de plus de 30 000 $ a été confié à ce sujet, en mars dernier, à Énergie Mobilisation, une firme qui, en 2014, avait reçu près de 25 000 $ de la STQ pour la réalisation d’un mandat similaire.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le travail serait assez avancé. Mais la saga sans fin du NM F.-A. Gauthier à la traverse de Matane a eu pour effet d’en retarder la présentation, a expliqué le porte-parole de la STQ, Alexandre Lavoie.

Photo tirée du site web de la STQ

La guérison pourrait être longue

Selon les partis d’opposition, il y aura fort à faire pour redorer le blason de la STQ. « Présentement, ils ont de la crédibilité à regagner, et ça, ça ne se compte pas en jours, ça ne se compte pas en mois : ça va se compter par années », a déclaré hier le député péquiste de la Côte-Nord, Martin Ouellet.

« Il y a une vraie crise de confiance envers la STQ [...], ça fait des années que ça dure », a indiqué à son tour l’élue solidaire Ruba Ghazal, lors d’un point de presse « transpartisan » avec M. Ouellet et le député libéral Gaétan Barrette, organisé en présence de citoyens.

Ces derniers réclament un investissement public de 5 M$ afin de prolonger la durée de vie de L’Héritage 1, un traversier datant des années 70 qui fait la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, de mai à octobre. Son retour en 2020 est toutefois incertain.

Après une première analyse effectuée par la STQ, le gouvernement avait conclu, en novembre dernier, qu’il était trop risqué d’y investir 5 M$ en raison de sa vétusté.

Une rencontre « productive » avec La Compagnie de navigation des Basques, qui est propriétaire du navire, a toutefois eu lieu le mois dernier, a fait savoir le cabinet du ministre Bonnardel.

Son attachée de presse, Florence Plourde, a indiqué que le gouvernement fera connaître « prochainement » ses intentions.

L’Héritage I : « une opportunité »

Après les nombreuses difficultés rencontrées avec le NM F.-A. Gauthier à Matane, le libéral Gaétan Barrette voit dans le sauvetage de L’Héritage 1 « une opportunité réelle » pour le gouvernement d’avoir enfin du succès avec un traversier.

Après plus d’un an au pouvoir, la CAQ doit cesser de dire que « c’est de la faute au gouvernement précédent », croit M. Barrette.

Quant au retour du F.-A. Gauthier, des essais en mer, qui se déroulent depuis le début de la semaine et qui se poursuivront encore quelques jours, ont donné jusqu’à maintenant des « résultats très positifs », selon M. Lavoie. « La date de remise en service n’est pas encore déterminée, mais ce sera plus tôt que plus tard », a précisé, de son côté, Mme Plourde.