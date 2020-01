[VIDÉO] Excursion mortelle en motoneige: le fils d’un des disparus sur le podium de la coupe du monde de biathlon

SAINT-HENRI-DE-TAILLON | Le fils de l’un des disparus de la tragédie du lac Saint-Jean, le biathlète français Fabien Claude, a récolté jeudi son premier podium en carrière en Coupe du monde malgré la douleur des derniers jours. Il a d’ailleurs dédié sa performance à son père après la course.

Fabien Claude participait jeudi à l’étape de Coupe du monde de biathlon de Pokljuka, en Slovénie.

Il a terminé l’épreuve au troisième rang, réussissant notamment un parcours parfait au tir.

Son frère Florant participait aussi à la course.

AFP

Émouvante entrevue

Après la course, le jeune athlète en entrevue au micro de L’Équipe a dédié sa performance magistrale à son père, Claude.

«Je suis hyper satisfait de ma course. J’avais tellement de choses dans la tête depuis hier soir. On a décidé de prendre le départ, avec Florant et voilà, je suis heureux de lui rendre hommage de cette façon», a confié Fabien Claude, les yeux dans l’eau.

«Aujourd’hui ce podium, il est pour lui. Je suis sur qu’il est fier de nous», a-t-il ajouté.

Son frère a quant à lui indiqué qu’il était primordial pour eux de prendre le départ malgré la douleur et l’incertitude entourant la disparition de leur père dans les eaux du lac Saint-Jean.

«C’était important pour nous, ça nous tenait à cœur. Le but n’était pas forcément le résultat, c’était de faire notre course et rendre un dernier hommage, faire le mieux possible quoi», a souligné Florent Claude, aux côtés de son frère.