POIRIER, Thérèse née Pilon



Paisiblement et entourée de sa famille, au CHSLD Champagnat de Saint-Jean, le 22 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier née Pilon, résidente de Saint-Jean-sur-Richelieu, épouse de feu M. André Poirier.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Marc (feu Louise Ferland), Pierre (Diane Bellemare), Collette (Jean-Pierre Roy), Céline (Robert Van Wijk) et Ginette Poirier (Stéphane Soucy); ses petits-enfants: feu Benoit et Casey Poirier, Marie-Claude (Sylvain Potvin), Marc-André (Joëlle Doucet), Marilyn Roy (Philippe Chikani), Kim Savoie (Alexandre Yelle), Alexandre Soucy (Margaux Ellie); ses arrière-petits enfants: Samuel, Rosalie, Mavrick, Jade et Antoine; son frère, Robert Pilon (Lise); ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Mme Thérèse Poirier née Pilon sera exposée au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale dimanche 26 janvier 2020 de 12h à 17h, suivi des funérailles à 17h au complexe même.La famille aimerait particulièrement remercier tout le personnel du CHSLD Champagnat.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe ou en ligne au: www.alzheimer.ca