[BALADO] Est-ce qu'Eli Manning mérite sa place au Temple de la renommée?

Avec l'annonce du départ à la retraite du quart des Giants de New York, on se pose la grande question dans votre balado La Zone payante: est-ce qu'Eli Manning devrait être intronisé au Temple de la renommée de la NFL?

Manning a joué 16 saisons dans la NFL, remportant deux Super Bowl, ainsi que deux titres de joueur le plus utile à son équipe lors du match ultime. Par contre, il a aussi connu plusieurs saisons difficiles au cours desquelles il n'a rien cassé. Sa fiche en carrière est de 117 victoires et 117 défaites.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

«Trop d'inconstance, a expliqué notre coanimateur Stéphane Cadorette, qui estime que Manning n'a pas sa place à Canton. Pas assez de longues et de bonnes performances en séries, à l'exception de deux années.»

Dans La Zone payante, on vous présente, en ouverture d'émission, les honneurs individuels choisis par les coanimateurs Jean Carrier et Cadorette, et on termine avec notre classique chronique au bar.

