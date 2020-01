Comment parvenir à me calmer?

J’ai eu une enfance difficile et je porte encore le poids de la violence et des conflits familiaux. À une époque où les parents avaient le droit de frapper leurs enfants, les nôtres ne s’en sont pas privés sur mes frères et moi.

Tous trois en avons été marqués et sommes devenus violents avec l’âge. Dans mon cas, je fus vite mise devant l’obligation de maîtriser ce comportement agressif envers mes enfants puisque mon conjoint ne le supportait pas. Je suis allée en thérapie et j’ai pu venir à bout de mes excès.

Par contre, la colère qui bouillait au fond de mon cœur, je n’ai jamais réussi à l’enrayer. Ça monte en moi comme une vague et je dois m’isoler et méditer si je veux garder le contrôle. Je n’ai jamais touché à aucun de mes enfants et j’en suis fière. Mais ce que je ressens au fond de moi me dérange. Pourquoi est-ce que la paix ne s’est jamais installée alors que j’ai complètement rompu avec ma famille ?

Une colérique qui se contrôle

En thérapie, vous avez travaillé sur vos réactions, et c’est déjà un gain appréciable puisque ça vous a permis de ne jamais poser de gestes violents sur vos proches. Mais il semble que vous n’ayez jamais travaillé à faire la paix avec votre passé. Il ne suffit pas de rompre avec la source de la colère pour que celle-ci disparaisse. Il faut la confronter pour en extraire la racine. C’est ce qui vous reste à travailler en thérapie. Bonne chance !