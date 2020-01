CHAMPAGNE, Robert



Le 21 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé Robert Champagne, époux de feu Claire Gervais.Il laisse dans le deuil son fils Daniel (Denise), ses petits-enfants Sébastien, Cynthia et Maxime, ses arrière-petits-enfants Meghan, Malicia et Damien, ses frères et soeurs Ginette, Louise, Richard, Daniel et Gérard, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 26 janvier de 12h à 16h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h en la chapelle du salon.