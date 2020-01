David Aubé opte pour le Rouge et Or

Joueur de ligne défensive par excellence dans le circuit collégial Division 2, David Aubé poursuivra sa carrière avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Après sa visite de samedi dernier, le plaqueur du Noir et Or de Valleyfield a fait connaître sa décision, mercredi. «Je me demande encore pourquoi j’ai hésité quelques jours après ma visite avant de dévoiler ma décision, a mentionné Aubé. Dès ma visite complétée, je savais quelle décision je prendrais.»

Pourquoi le Rouge et Or plutôt que le Vert & Or de l’Université de Sherbrooke et les Carabins de l’Université de Montréal qui complétaient son trio d’équipes finalistes? Il a aussi visité les Stingers de Concordia et les Gee Gees d’Ottawa. «Lors de ma visite à Laval, j’ai rencontré mes anciens coéquipiers et amis de longue date Nicolas Thibodeau et Maxime Francon et je me suis senti chez moi, a raconté l’auteur de 28 plaqués, dont huit pour perte et un sac cette saison. Les entraîneurs ont été accueillants. La possibilité de faire d’une dynastie comme le Rouge et Or a aussi pesé dans la balance.»

«À Sherbrooke, le programme en génie était très intéressant avec les stages, d’ajouter Dubé. Quant à Montréal, j’avais une crainte concernant les changements au sein du personnel d’entraîneurs. Au cours des deux ou trois dernières saisons, nous avons connu des changements de ce genre à Valleyfield. Nous avons néanmoins du succès, mais ça paraissait.»

Joueur de ligne défensive par excellence du circuit en 2019, Aubé a aussi été choisi sur l’équipe d’étoiles en 2018 comme joueur de ligne offensive. Il évoluait à la position de centre. «Peu importe la position, j’avais dit aux entraîneurs que je voulais aider l’équipe, a expliqué celui qui a disputé quatre saisons avec le Noir et Or. En raison des blessures, je me suis retrouvé sur la ligne offensive la semaine avant le Bol d’Or en 2017. Il y a deux ans, il y avait des besoins sur la ligne offensive et j’ai continué.»

«Je préfère à 100% évoluer sur la ligne défensive, d’ajouter le plaqueur de 6 pi 1 po et 280 livres qui étudiera en génie électrique. J’ai beaucoup plus de plaisir sur la ligne défensive. Pour ma première saison, mes attentes ne sont pas ultra-élevées parce qu’il y a plusieurs vétérans, mais j’aimerais me battre pour avoir un gilet et être en uniforme.»