Dompter les ustensiles

Si trouver une spatule dans un tiroir relève du défi, c’est qu’il faut revoir la façon de ranger les gros ustensiles dans la cuisine. Voici quelques idées pour les ordonner, tout en les gardant à portée de main.

En bloc

Photo courtoisie

À la fois bloc à couteaux et pot à ustensiles, ce produit en acier inoxydable signé Joseph Joseph compte un compartiment principal pour ranger spatule, cuillère de bois, fouet, etc., ainsi qu’un compartiment à encoches pour y glisser les

couteaux. De plus, il cache un repose-cuillère coulissant et amovible à sa base.

arescuisine.com > 49,99 $

Magnétique

Photo courtoisie

Ne laissez plus d’ustensiles de cuisine traîner sur le comptoir, en les fixant à cette barre murale magnétique de la collection KUNGSFORS. Couteaux et autres accessoires attirés par cet aimant de 22 po pourront y être rangés de façon sécuritaire tout en demeurant accessibles.

IKEA.ca > 22 $

Extensible

Photo courtoisie

Voilà un contenant à ustensiles qui gardera votre comptoir de cuisine dégagé et vos accessoires bien rangés. Mince (4 po de large) et extensible (8 à 11 po de longueur), sa capacité s’ajuste selon le nombre d’ustensiles qui s’y retrouvent. Trois emplacements sont également réservés aux couteaux.

ca.umbra.com > 25 $

Et que ça tourne

Photo courtoisie

Ricardo propose ce porte-ustensiles rotatif en porcelaine, doté de séparateurs maintenant chaque accessoire bien en place et à portée de main. Mesurant 13,5 cm de diamètre, il peut contenir jusqu’à 16 ustensiles, pour une cuisine bien outillée !

boutique.ricardocuisine.com > 34,99 $

Grille murale

Photo courtoisie

Dans la collection KUNGSFORS, cette grille murale en acier inoxydable peut recevoir des crochets et d’autres accessoires pour y disposer les ustensiles de cuisine. Voilà une méthode de rangement parfaite pour maximiser l’espace de travail sur le comptoir.

IKEA.ca > 25 $ (grille), 2 $ (5 crochets)