La Grande Roue de Montréal et le Pavillon Bonsecours soutiennent l’Australie

MONTRÉAL – La Grande Roue de Montréal et le Pavillon Bonsecours du Vieux-Port vont prendre les couleurs nationales de l’Australie, le vert et l’or, dès la pénombre du 26 janvier, afin de soutenir le pays aux prises avec des feux dévastateurs depuis plusieurs semaines.

La journée du 26 janvier est la fête nationale de l’Australie.

Outre la Grande Roue de Montréal et le Pavillon Bonsecours, le reste du pays ne sera pas en reste avec la participation de la Tour CN de Toronto, de la Calgary Tower et des chutes du Niagara qui vont également s’illuminer aux couleurs officielles de l’Australie.

Ailleurs dans le monde, à l’invitation de la Fédération mondiale des grandes tours, d’autres structures et points d’intérêt vont se joindre à cette initiative, dont la Tour de télévision de Berlin, la Tour Eiffel de Paris et l'Empire State Building de New York.