Le cœur léger avec Nevsky

Si des spectateurs se sont présentés au Grand Théâtre avec l’âme en peine, vendredi soir, une bonne dose de « pa pa pa » avec Alex Nevsky a certainement constitué le remède idéal pour repartir le cœur léger.

L’ex-coach de La Voix n’a d’ailleurs pas tardé à servir ses fameuses onomatopées. À peine avait-il mis les pieds sur la scène que déjà On leur a fait croire faisait danser et chanter un public au sein duquel plusieurs générations se côtoyaient dans la bonne humeur.

C’était le grand soir pour Nevsky, qui étrennait son nouveau spectacle bâti autour des pièces de son quatrième album, Chemin sauvage, paru à l’automne.

Il a fait les choses en grand. Comme dans les spectacles pop qui visitent les amphithéâtres, il arpentait une passerelle illuminée qui faisait presque la largeur de la scène et il avait même prévu des changements de costumes. « J’avais envie de me faire plaisir sur cette tournée », a-t-il expliqué.

Photo Simon Clark

Faire plaisir

Ce désir n’avait rien d’égoïste puisque le mot d’ordre d’Alex Nevsky était surtout de faire plaisir à son monde. Pour commencer, Polaroid, Les coloriés : à peu près tout ce que son répertoire compte de succès rassembleurs figurait au programme.

Il a permis à 38 gamins de vivre une belle expérience quand la chorale de l’école du Petit Prince l’a rejoint pour chanter Le monde est à nous. Craquant !

Sa générosité a plu, c’est indéniable.

« On t’aime Alex », ne cessait de gueuler un fan au parterre.

« Je sais que c’est pas la voix de mon père, mais je vais quand même dire merci papa », a rétorqué, pince-sans-rire, la vedette de cette chouette soirée.

Claudia Bouvette : pop cool

Ancienne participante de MixMania qui a fait un détour par le jeu (elle a été vue dans le film Charlotte a du fun) avant de revenir à la musique, Claudia Bouvette a offert une première partie pop assez cool, si on peut se permettre ce clin d’œil au titre de son EP anglophone, Cool It.

Dans la lignée électro-pop d’une Charlotte Cardin, avec qui elle partage la même gérance, et de Milk and Bone, la jeune artiste de 23 ans a exhibé une belle voix cristalline et ses mélodies sont fort bien tournées. Sa présence scénique est à polir, mais nul doute que la suite pourrait être intéressante dans son cas.