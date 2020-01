Le Gala des Émilie amasse 600 000$

Lors du 28e Gala des Émilie de la Fondation de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, qui rend hommage à ses médecins, professionnels de la santé et chercheurs Sacré-Cœur de Montréal, on a annoncé des dons majeurs totalisant plus d’un demi million de dollars effectués dans le cadre de la grande campagne de financement « Votre signature peut tout changer ».

Le Gala des Émilie a permis d’amasser 600 000 $. Paul Bergeron, PDG de la Fondation, est en compagnie de Mario Therrien, Caisse de dépôt et placement du Québec, Claude Gagnon, président opérations, BMO Groupe financier, Québec, Frédéric Abergel, PDG du CIUSSS NIM, et Bernard Pitre, président du CA de la Fondation.

La Dre Judy Morris, urgentologue à l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, a ébloui les invités avec sa magnifique prestation accompagnée par les musiciens de Glam.

Lors de cette soirée, la Fondation a rendu hommage à sœur Claire Houde, supérieure provinciale de la congrégation des Sœurs de la Providence, province Émilie-Gamelin. Elle est accompagnée sur la photo du président de l’aile jeunesse de la Fondation, Salvatore Crivello.

La comédienne Anick Lemay, marraine de l’Unité mère-enfant de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, est entourée d’Isabelle Rondeau, Violette Brisson et Susie Rondeau, respectivement employées et bénévole de la Fondation.

Nathalie Shefteshy et son père Francis Shefteshy, qu’on aperçoit en compagnie de Pénélope McQuade, ont offert un magnifique prix de présence, un séjour de rêve d’une semaine pour quatre personnes dans une suite présidentielle au The Grand at Moon Palace, à Cancun, en formule tout inclus.