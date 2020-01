Le jour où Bouchard s'est échangé

La transaction qui a amené Daniel Bouchard avec les Nordiques de Québec en 1981 a complètement changé l’histoire de la saison des Fleurdelisés. Et dire que cette transaction a été négociée par... Bouchard lui-même.

L’ancien flamboyant gardien faisait partie des nombreux anciens Nordiques et Remparts présents vendredi au Centre Vidéotron dans le cadre du match commémoratif 40e anniversaire du premier match des Nordiques dans la LNH, opposant les Remparts de Québec au Drakkar de Baie-Comeau.

De fort bonne humeur, celui qui réside maintenant dans la région d’Atlanta est revenu sur cet échange pour le moins unique dans l’histoire de la LNH. Et c’est peu dire.

À ce moment, Bouchard, le partant des Flames de Calgary (autrefois d’Atlanta) depuis huit saisons voyait son temps de jeu réduit. Le 27 janvier au matin, il apprend que ce n’est pas lui qui jouera le prochain match face aux Oilers d’Edmonton, les rivaux de l’Alberta.

Insatisfait, le natif de Val-d’Or décide de prendre les choses en main.

« Quand j’ai su que je ne jouais pas, je me suis dit parfait, la porte s’ouvre. Je suis monté dans le bureau de Cliff Fletcher (le directeur général des Flames) et j’ai décidé de lui lancer un défi. Il m’avait déjà dit que personne ne me voulait, alors je lui ai dit de me donner le droit de faire deux coups de téléphone et que j’allais réussir à m’échanger », raconte-t-il.

Un seul appel

Fletcher, pris au dépourvu, accepte la requête de Bouchard. Après tout, il avait déjà tenté d’échanger son gardien vétéran, et ce, sans succès.

Bouchard décide alors de regarder le classement de la LNH afin de voir quelle équipe il pourrait aider. Il voit alors que les Nordiques traversent une période difficile et qu’ils se battent pour une place en séries. L’équipe était au milieu d’une séquence de cinq défaites de suite et n’avait gagné qu’une seule fois à ses 17 derniers matchs.

Il demande alors à la secrétaire de Fletcher d’entrer en contact avec celle de Filion.

Puis, dans une scène invraisemblable, le gardien des Flames de Calgary et le directeur général des Nordiques de Québec sont au bout du fil l’un avec l’autre pour discuter d’un échange.

« Je lui ai dit : “Maurice, c’est Dan. Je vais aller droit au but. Si tu ne fais pas les séries, tu perds ta job. Je vais venir jouer pour vous, tu vas faire les séries, tu vas garder ta job pis moi je vais aller tester le marché des joueurs autonomes. C’est un bon deal”. »

Bouchard se souvient que Filion a d’abord cru à un coup de téléphone, mais, après avoir compris le sérieux de la chose, accepte de négocier. Bouchard lui demande alors de lui envoyer un joueur « avec une bonne éthique de travail, mais pas Dale Hunter », en retour. Le nom du gardien Jamie Hislop fait alors surface, et le marché est conclu.

Bonne acquisition

Dès son arrivée, Bouchard aligne les bonnes prestations et permet aux Nordiques de se tailler une place en séries éliminatoires.

« C’est la meilleure transaction que Maurice a faite, mentionne quant à lui Michel Bergeron au bout du fil. Son arrivée avait été un baume pour nous. Daniel, c’était tout un compétiteur et c’est grâce à lui qu’on avait fait les séries. »

Le gardien avait finalement décidé de rester à Québec après la saison et avait passé les quatre suivantes dans l’uniforme des Bleus avant de terminer sa carrière avec les Jets de Winnipeg.

Difficile de se tromper en disant qu’on ne reverra jamais ce genre de transaction dans la LNH.

Les anciens Nordiques se rappellent « les belles années »

Photo Didier Debusschère

Les anecdotes étaient nombreuses dans les sous-sols du Centre Vidéotron vendredi, quelques heures avant le début du match entre les Remparts de Québec et le Drakkar de Baie-Comeau.

Anciens Nordiques et anciens Remparts se remémoraient de vieux souvenirs.

« C’est quasiment incroyable de dire que ça fait déjà 40 ans depuis le premier match des Nordiques dans la LNH, s’est exclamé Michel Goulet. On vieillit tous, je vais avoir 60 ans bientôt. Je n’ai jamais eu peur de vieillir, mais quand tu changes le premier chiffre, ce n’est pas facile ! » a-t-il rigolé.

Et même si plusieurs souvenirs leur venaient en tête, un ressortait particulièrement du lot.

« Je pense que notre plus beau moment a été quand nous, jeunes Nordiques, avions battu les Canadiens en séries de 1982 grâce au but de Dale Hunter. Ç’a réellement été là que la rivalité a commencé. C’étaient les belles années », ajoute Goulet.

Un peu plus loin, André « Moose » Dupont, arrivé à Québec en fin de carrière, acquiesçait.

« Je suis arrivé ici avec une équipe formidable et offensive. On avait des gars comme Buddy (Réal Cloutier) et Marc Tardif, qui ont réellement bâti les Nordiques. Puis, les frères Stastny s’étaient aussi ajoutés. Le bonheur que j’ai eu ici ! Mon passage à Québec m’a donné un regain de vie. En plus, on a battu le Canadien deux fois en trois ans ! »

Les regrets de Buddy

De son côté, Cloutier se remémorait aussi des bons souvenirs, mais également des moins bons.

Il ne se l’est jamais caché, il demeure amer de la façon dont les choses se sont terminées pour lui avec les Nordiques de Québec. Il l’avait mentionné au collègue Stéphane Cadorette en octobre dernier et il l’a refait, vendredi soir.

« C’est dommage que ça se soit mal terminé pour moi avec les Nordiques. J’aurais dû finir ma carrière ici. J’avais déjà gagné la Coupe Memorial à Québec et la Coupe Avco et je pense qu’on aurait pu gagner la Coupe Stanley. Je n’aurais jamais dû partir de Québec. Des joueurs vedettes, tu n’en as jamais trop. Il faut que tu les gardes. »