Le sénateur Marc Gold représentera le gouvernement Trudeau au Sénat

OTTAWA – L’avocat montréalais Marc Gold, qui a été nommé au Sénat en 2016, devient représentant du gouvernement libéral au Sénat.

Le rôle de M. Gold, qui fait partie du Groupe des sénateurs indépendants (GSI), sera névralgique dans le contexte où M. Trudeau a chassé les sénateurs du caucus libéral il y a six ans et qu’il n’effectue aucune nomination partisane depuis son arrivée au pouvoir, en 2015.

M. Gold, qui remplace Peter Harder, devra ainsi présenter les projets de loi du gouvernement libéral et voir à ce qu’ils soient adoptés à leur tour par le Sénat.

Avocat et professeur de droit, Marc Gold représente le Québec au Sénat. Il a notamment été président des Fédérations juives du Canada.

Justin Trudeau a indiqué qu’il va recommander que le sénateur Gold soit assermenté en tant que membre du Conseil privé.

«Les nombreuses réalisations personnelles et professionnelles du sénateur Gold ainsi que son engagement à promouvoir les droits de la personne et la diversité régionale du Canada nous aideront à trouver des terrains d’entente au Sénat au moment où nous voulons investir dans nos communautés, assurer la protection des citoyens, créer de bons emplois pour la classe moyenne et lutter contre les changements climatiques», a dit le premier ministre Justin Trudeau, vendredi, par communiqué.

Rappelons que le sénateur Marc Gold a été nommé en novembre 2016 après que sa candidature eut été étudiée par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, lequel fournit des recommandations au premier ministre.