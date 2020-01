Les Québécoises s’illustrent

ST. LOUIS | Canadiennes et Américaines souhaitaient profiter de la vitrine offerte par la Ligue nationale pour « vendre » le hockey féminin. Les spectateurs présents au domicile des Blues ont mis du temps à être conquis, mais l’allure serrée de la rencontre a fini par les convaincre.

À LIRE AUSSI : La lutte se poursuit

« Le show était incroyable. Je pense que les spectateurs ont pu constater la rapidité et les habiletés qu’on peut retrouver au hockey féminin. J’espère que les gens qui ont regardé le match à la télé ont pu apprécier autant le spectacle que ceux qui étaient ici », a déclaré Mélodie Daoust.

Fidèles à leurs habitudes, les deux meilleures nations du hockey féminin ont tenu le public en haleine jusqu’à la fin. Les représentantes de l’unifolié l’ont emporté par la marque de 2 à 1.

Photo USA TODAY Sports

Dans cette victoire, les joueuses québécoises se sont illustrées. Daoust a inscrit ce qui allait s’avérer le but gagnant sur une passe de Marie-Philip Poulin. Cette dernière a obtenu de belles occasions de marquer, dont une sur une échappée.

Photo USA TODAY Sports

Toutefois, c’est la gardienne Ann-Renée Desbiens qui a volé le spectacle.

L’athlète originaire de La Malbaie a réservé plusieurs arrêts spectaculaires à ses rivales. Elle s’est, entre autre, montrée solide devant Annie Pankowski, qui s’est présentée seule devant elle.

« Je m’attendais à ce qu’il y ait un peu plus de buts, a admis Desbiens. Je ne voulais absolument pas les laisser marquer. Après tout, ce sont les Américaines et on veut toujours les battre. »

Photo USA TODAY Sports

Knight réveille la foule

L’ancienne gardienne des Badgers de l’Université du Wisconsin n’a été battue que par Hilary Knight. C’est ce but de l’Américaine qui a ramené la vie dans

le Entreprise Center. La foule, plutôt amorphe jusque-là devant cette démonstration plus que respectable, s’est alors mise à scander USA ! USA !

Par ailleurs, preuve qu’il y a encore du chemin à faire pour que le hockey féminin obtienne la reconnaissance qu’il mérite, plusieurs spectateurs ont profité des premières minutes de leur présence sur la surface de jeu pour visiter les concessions alimentaires.

Dommage, car contrairement à ce à quoi nous ont habitués leurs confrères au cours de cette classique annuelle, le cœur, l’intensité et le désir de vaincre y était vraiment.