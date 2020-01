Il y a soixante ans, en 1960, la CIA lançait l’Opération Peter Pan, du nom du personnage créé par l’écrivain écossais James Matthiew Barrie.

Un an après le triomphe de la Révolution cubaine, la panique s’était installée à la Maison-Blanche et on craignait de voir s’installer un gouvernement communiste aux portes de ce grand pays qui respire si fortement la démocratie, comme tout le monde le sait. Au même moment ou presque, cette même CIA avait organisé l’assassinat du leader africain Patrice Lumumba, alors président du Congo, une ex-colonie belge qu’il avait contribué à libérer. Lumumba constituait, lui aussi, une « menace » pour les États-Unis car même si ce pays était très loin des frontières étatsuniennes, il risquait de basculer dans le clan des pays progressises, car le président congolais avait demandé l’aide de l’URSS pour l’aider à vaincre la rébellion qui sévissait dans une province du pays, le Katanga.

Pourtant, en 1960, Fidel n’avait pas encore déclaré le caractère socialiste de la révolution, ce qui sera fait l’année suivante, après l’invasion de la baie des Cochons. Mais pour les États-Unis, ça ne sentait pas bon de toute façon et mieux valait, dans un premier temps, tenter une guerre psychologique.

Alors, ici et là, entre autres dans le petit village de Guanabo, en banlieue de La Havane, que les Québécois connaissent bien, des rumeurs, surgies de nulle part, commencèrent à circuler, comme quoi des camions soviétiques allaient arriver incessamment pour emmener les enfants en bas âge loin de leurs familles afin de leur laver le cerveau et les endoctriner. La famille perdrait son autorité sur ses propres enfants. L’État s’emparerait des enfants et les emmènerait dans des camps de rééducation, loin de la présence des parents, y compris dans des pays du Bloc soviétique. Les rumeurs les plus folles avançaient que les communistes feraient même usage de drogue, administrée par des médecins soviétiques et chinois, pour endoctriner les enfants. On racontait que d’ex-prisonniers étatsuniens, tombés aux mains des communistes, avaient subi un tel lavage de cerneau et qu’il en serait de même pour les enfants cubains.

La CIA expérimentait ainsi sa première guerre psychologique non-conventionnelle, en ameutant la population d’un danger imminent, évidemment faux. Le sentiment anticommuniste qui prévalait partout en Amérique, depuis la Guerre froide, n’était pas facile à contrer. On découvrit par la suite qu’une imprimerie clandestine avait imprimé un faux décret de loi qui autorisait l’État à agir en ce sens. Des émissions de radio en provenance de Miami diffusaient plusieurs fois par jour des messages alertant les parents d’enfants cubains, comme quoi le gouvernement de Fidel Castro s’apprêtait à enrôler les enfants dès l’âge de 5 ans, jusqu’à dix-huit ans, pour les endoctriner. Naturellement, toutes ces rumeurs et fausses nouvelles étaient relayées par les grands médias contrôlés par la CIA.

C’est ainsi qu’entre 1960 et 1962, environ quatorze mille enfants, munis d’un visa émis par l’ambassade américaine à La Havane, furent envoyés aux États-Unis, bien souvent sans leurs parents. Ils furent placés dans des orphelinats et des centres d’accueils dispersés dans trente-cinq États. Les clergés cubain et étatsunien jouèrent un rôle de premier plan dans cette cruelle opération, ce qui n’allait pas aider aux bonnes relations entre le jeune gouvernement révolutionnaire et le clergé. Plusieurs de ces enfants ne revirent jamais leurs parents car quelque temps plus tard, les États-Unis fermèrent leur ambassade à La Havane, en prévision de l’invasion de la baie des Cochons, ce qui entraîna la suspension des vols commerciaux entre les deux pays.

Pourquoi rappeler ce triste épisode de la guerre que livre depuis tout ce temps les États-Unis contre Cuba? Pour rappeler tout simplement que la CIA est passée maître dans l’art funeste du mensonge. On l’a encore vu récemment lors de l’assassinat du général iranien Soleimani, qui avait été sollicité par Washington pour servir d’intermédiaire entre les États-Unis et l’Arabie saoudite. Il est tombé dans un véritable guet-apens.