Retour des travaux sur les grandes chantiers montréalais en fin de semaine

Après près d’un mois sans travaux majeurs, les grands axes de Montréal vont redevenir un casse-tête pour les automobilistes en fin de semaine.

Échangeur autoroute 13 / autoroute 40

L’échangeur des autoroutes 13 et 40 sera particulièrement touché de vendredi 23h à lundi 5 h, puisque les voies principales et les dessertes seront fermées dans les deux sens à partir des sorties 60.

Du côté est, le détour passera via la bretelle pour l’A13 sud, sortie 3E vers l’A520 est jusqu’au rond-point de Côte-de-Liesse.

Il en sera de même pour la bretelle en direction de l’A13 nord, mais faire demi-tour à la sortie 3E pour revenir sur l’A13 nord.

Du côté ouest, le détour sera fait par la bretelle pour l’A13 nord, puis prendre la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa) jusqu’au boulevard Pitfield. Faire demi-tour à la rue Thimens et continuer jusqu’à la sortie pour l’A40 ouest.

Pour rejoindre l’A13 sud, il faudra faire de même, mais prendre la sortie pour la voie de desserte, puis celle pour les boulevards Hymus et Alfred-Nobel puis faire demi-tour pour la voie de desserte A40 et enfin prendre la sortie vers l’A13 sud.

L’autoroute 13 est pour sa part fermée entre la sortie 6 et l’entrée de l’A40 est.

Pour continuer sa route, il faudra prendre la sortie 6 et prendre la direction des boulevards Hymus/ Alfred-Nobel pour y faire demi-tour et prendre la voie de desserte de l’A40 est, puis enfin rejoindre l’A13 sud.

La bretelle menant de l’A13 nord vers l’A40 ouest sera aussi fermée.

Le détour se fera via l’embranchement pour la voie de desserte A40 est et la sortie pour boulevard de la Côte-Vertu Est. Rouler vers la voie de desserte A40 ouest en direction de la sortie pour boulevard Pitfield Nord, faire demi-tour à la rue Thimenset rejoindre la voie de desserte de l’A40.

Les usagers peuvent aussi continuer directement sur l’A13 nord jusqu’à la sortie 8 (boulevard Henri-Bourassa) et ainsi raccourcir le détour.

Turcot

La sortie 2 de la route 136, anciennement autoroute 720, en direction est sera fermée de vendredi 23h59 à lundi 5h. La déviation se fera via la sortie 4, rue de la Montagne, puis tourner à gauche sur Saint-Antoine

Travaux du REM

Les travaux sur REM se dérouleront en plusieurs phases à l’approche du pont Samuel-De Champlain.

Ainsi, de vendredi 22h à samedi 8h, et de samedi 23h59 à dimanche 8h, les voies est de l’autoroute 10 seront complètement fermées entre la sortie 6 et le boulevard Taschereau.

La déviation passera par la sortie 6 vers la route 132 Ouest, puis continuer jusqu’aux boulevards Matte et Taschereau.

Samedi entre 8h et 23h59, deux des trois voies de cette même portion seront fermées. Le secteur sera à éviter en raison de la possibilité des bouchons.

Enfin, les bretelles de la route 132 vers l’autoroute 10 est seront toutes les deux fermées.

Pour ceux qui rouleront en direction ouest, continuer sur le boulevard Marie-Victorin Ouest et prendre la sortie 50 pour boulevard Matte et boulevard Taschereau. Pour les usagers en direction est, continuer sur le boulevard Marie-Victorin jusqu’au boulevard Simard, puis faire demi-tour et rejoindre le détour précédent.