HOULE, Pierre-Paul



Pierre-Paul Houle, 64 ans, nous a quittés soudainement le 17 janvier 2020. Né de feu Henri-Paul et feu Pauline Patenaude, laissant dans le deuil Cécile Perreault épouse de Henri-Paul, ses soeurs Céline, Sylvie et Rose-Marie ainsi que ses nièces et neveux.Le dimanche 2 février de 14h à 17h aura lieu une reunion commémorative à la:LAURENT THERIAULT512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUNStationnement et rampe d'accès disponiblesDes dons au Centre Mgr Pigeon de Côte St-Paul seraient appréciés.