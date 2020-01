RENAUD, Raymond



À Montréal, le 6 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Raymond Renaud, époux de feu Reine St-Cyr.Il laisse dans le deuil ses enfants Éric (Lina), Judith (Éric) et Catherine (Patrick), ses petits-enfants Kasandra, William et Anthony, son frère et ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1Tél: 514-498-7682Condoléances: www.cfdt.cale samedi 1er février de 13h à 16h suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don à un organisme de votre choix serait apprécié.