BOUCHARD, Julie



À Saint-Eustache, le 18 janvier 2020, à l'âge de 41 ans, est décédée Madame Julie Bouchard, conjointe de Monsieur Jason Biron.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Jade et Shawn, le père de ses enfants Ronald, ses parents Ronald et Mariette, sa belle-mère Diane, ses soeurs Marilou et Josée ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er février de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Diabète Québec.