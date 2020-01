LESSARD, Roger



À Laval, le 20 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Roger Lessard époux de feu Lise Péloquin.Il laisse dans le deuil ses enfants, Josiane et Guillaume, David, ses parents, Aimé et Géradine, ses frères et soeurs, feu Pierre, Diane, Claude, Richard et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que voisins et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le dimanche 2 février de 10h à 14h.