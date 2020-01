FORGET, Gisèle



À St-Colomban, le 17 janvier 2020, est décédée à l'âge de 89 ans, Madame Gisèle Forget, fille de feu Maria Desjardins et de feu Ovila Forget.Elle était l'épouse de feu Jean Hotte.Elle laisse dans le deuil ses enfants Micaëlla (Julien), Sylvie et Christian (Natalie), ses petits-enfants Yoan (Catherine), Gabriel (Amélie), Stéphanie (Francis), Sabrina (Jeremy), ses arrière-petits-enfants Maxim et Mya, son frère Georges (Lise), son beau-frère Yves (Françoise L.), ses nièces et ses neveux ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 1er février 2020 à 11h en l'église de St-Colomban. La famille y recevra vos condoléances dès 10h30.342B MONTÉE DE L'ÉGLISEST-COLOMBAN, QC J0R 1N0