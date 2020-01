LAROSE LACERTE, Joël



À Laval, le 17 janvier 2020, à l'âge de 31 ans, est décédé Joël Larose Lacerte.Il laisse dans le deuil ses parent Jean-Guy Lacerte et Jo-Ann Larose, ses frères Maxim-Alexandre Larose (Vanessa D'Angelo) et Kevin Larose Lacerte (Catherine Auclair), ses nièces et neveu Elye, Marilynn, Ariane et Remi. Sont également dans le deuil, ses grands-parents Monique Lachapelle (Serge Guay) ainsi que ses nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 1er février 2020 de 18 h 00 à 21 h 00 à la:Un hommage en la mémoire de Joël sera célébré à 21 h 00 à la chapelle de la résidence.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Suicide Action Montréal:(suicideactionmontreal.org)