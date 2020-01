BRUNET (née Lamarre)

Jeannine



À l'Hôpital de Saint-Eustache, le 8 janvier 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, Mme Jeannine Lamarre Brunet, épouse de M. Roger Brunet.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Louise), Diane (Louise) et Gilles, ses petits-enfants Ghislain et Pascal, ses trois arrière-petits-enfants Félix, Mélyane, Alice ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er février 2020 de 9h à 11h à l'église de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 3101 rue de l'Église, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, J0N 1P0. Une cérémonie suivra à 11h.Au lieu des fleurs, des dons à l'hôpital de St-Eustache ou au Centre Drapeau-Deschambault seraient appréciés.