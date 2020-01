LAMBERT, René



À Deux-Montagnes, le 20 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé M. René Lambert, époux de feu Mme Jeannine Lambert (Robitaille).Il laisse dans le deuil ses enfants Cécile (Jacques), Gérald "Gerry" (Diane), Lise (Alain) et Yvon (Sylvie), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle vendredi 31 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, samedi dès 9h.Les funérailles auront lieu le samedi 1er février à 11h en l'église Saint-Eustache et de là au cimetière du même endroit.