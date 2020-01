CARON, Marjolaine



Au CHSLD Marguerite-Rocheleau, le 21 janvier 2020, à l'âge de 66 ans est décédée après un long et courageux combat contre la maladie, Marjolaine Caron, de Saint-Rémi, fille de feu Wilbrod Caron et de feu Anita Viau.Elle laisse dans le deuil son amoureux Alain Perron, ses frères et sa soeur, Réjean (Diane), Sylvain (Chantal), Jean-Marc (Johanne), Marie-France (Gilles), Jocelyn (Carole), ses neveux et nièces, leurs conjoints et leurs enfants, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura aucune cérémonie ou célébration.