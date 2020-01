PICHÉ HUNTER, Aurore



À Terrebonne, le 8 janvier 2020, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Aurore Piché épouse de feu M. Antonin Hunter.Outre son conjoint Jean-Pierre, elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (Serge), Daniel (Sylvie), Michel (Josée), Alain (Manon) et Diane (Claude), ses petits-enfants Vanessa, Nicolas, Kim, Kathy, Mathieu, Valérie, Steve, Dave, Danny, Stéphanie, Maxime, Yan et Myriam, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux- frères et belles-soeurs, les enfants et les petits-enfants de son conjoint ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1 février de 13h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le dimanche 2 février de 13h à 14h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la parole sera célébrée le dimanche 2 février à 14h à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des dons à Société canadienne du cancer.