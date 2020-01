ST-PIERRE, Serge



À la Maison Victor-Gadbois, entouré de ses proches, est décédé M. Serge St-Pierre le 18 janvier 2020, à l'âge de 67 ans. Il était l'époux de Mme Mariette Alarie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François, Louis (Esther) et Julie (Vincenzo), ses petits-enfants Lucio et Hanbi, plusieurs autres parents, amis et complices musiciens.La famille recevra vos condoléances au :MCMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780www.salondemers.comLe samedi 1er février 2020 dès 10h. Une liturgie suivra à 14h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison Victor-Gadbois pour leur bienveillance à l'égard de M. St-Pierre.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.