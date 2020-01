ROGERS, Dre Cheryl-lynn



Dre Cheryl-lynn Rogers nous a quittés entourée de ses êtres chers le 18 janvier 2020 à l'âge de 57 ans.Elle laisse dans le deuil sa mère, Jacqueline, son père, George, son frère, John (Elana), sa nièce Sarah, son neveu Shane (Ashley) ainsi que de nombreux très chers amis et collègues.Les amis et la famille célébreront sa vie à l'Église Unitarienne de Montréal, 5035 boul. de Maisonneuve Ouest, le samedi 1er février à 15h.Nous sommes profondément reconnaissants à la Dre Lucy Gilbert et aux nombreux merveilleux médecins, infirmières et personnel de soutien du CUSM pour leurs soins et leur bienveillance, à la Dre Romano et Annie pour leur compassion et leurs soins à domicile, au personnel extraordinaire de la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, à Acharya Choying, Stéphanie, Anne, JS, et aux membres de la Fondation Rigpe Dorje (temple bouddhiste) pour leurs prières et leur soutien inébranlable, et à Daryl Lynn Ross pour avoir accompagné Cheryl-lynn en prière dans ses dernières minutes.En guise d'expressions de sympathie et d'amour, des dons commémoratifs peuvent être faits à la Résidence de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Île, au projet DOvEE du CUSM (Détection précoce des cancers de l'ovaire et de l'endomètre), à la Fondation Rigpe Dorje ou à True North Insight.