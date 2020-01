TROTTIER (née Dumouchel)

Béatrice



Au Centre d'hébergement Laurendeau, le 20 janvier 2020, est décédée à l'âge de, Béatrice Dumouchel, veuve de Adalbert Trottier.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Denise (feu Benoit Rivard) et Suzanne, ses petits-enfants Louis (Kathleen Gendron), Michel (Marcelle Madureira), Christine et Geneviève (Simon Desrochers); ses arrière-petits-enfants Delphine, Arnaud, Éliot, Anaïs, Hivon, Loïc, Noah et Charlotte Rivard ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 26 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 27 janvier 2020 de 9h à 10h30 au salonLes funérailles auront lieu le lundi 27 janvier 2020 à 11h en l'église St-Antoine Marie-Clarac, 10660 av Larose (coin Henri-Bourassa), Montréal.