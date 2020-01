de REPENTIGNY, Gilles



À Longueuil, le 18 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles de Repentigny, entouré avec amour de son épouse Mme Gilberte Tétreault et de ses enfants.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Denise), Diane (Claude), Carole (Yves), Yves (Manon), ses 9 petits-enfants, ses 10 arrière-petits-enfants, son frère Guy (Thérèse) et sa soeur Gisèle, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5le vendredi 31 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le samedi 1 février 2020 à partir de 9h, suivi des funérailles à la chapelle du complexe funéraire à 10h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Québec.