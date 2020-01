BÉLANGER, Bruno



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Bruno Bélanger, survenu le 21 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, époux de feu Mme Lise Patenaude.Il laisse dans le deuil ses fils Daniel (Sonia), André (Yves) et Mario, ses petits-enfants Mathilde, Fabrice, Émile, Lucas et Charlie, sa soeur Isabelle, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 janvier de 18h à 21h au salon funéraire:Le samedi 1er février, dès 13h suivi des funérailles à 14h.