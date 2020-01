CHICOINE, René



Le 19 janvier 2020, à l'âge de 80 ans est décédé M. René Chicoine, époux de Mme Pierrette Lafleur.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Yves), Pierre (Nathalie), Sylvain (Jacinthe), Marie-Josée (Sylvain) et Annie, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Nicole (Normand) et Carole (Michel), son frère Richard, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 2 février 2020 de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2TEL: (450) 463-1900www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fédération québécoise de l'autisme serait apprécié.