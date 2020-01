SOUCIS (née Pepin), Pauline



À Montréal, le 23 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée Pauline Pepin, épouse de feu Roger Soucis.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudette, Jean, Sylvain (Kim Riffard) et Mireille, ses petits-enfants Mélissa, Guillaume et Audrey-Anne, ses arrière-petits-enfants Chloé et Kevin, ses soeurs Thérèse et Pierrette, son beau-frère Marc, ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le mercredi 29 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h auT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Une célébration de la Parole aura lieu le jour même à 20h en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.www.fondationhmr.ca/fr/donnez/don-en-memoire