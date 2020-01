LAMARRE, Raymond



À Verdun, le 21 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Raymond Lamarre, époux de Mme Jeannette St-Laurent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Francine, Liette (Jacques), Daniel (Brigitte), Luc (Joanne) et Line, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 30 janvier 2020 de 13h30 à 20h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 20h00 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Cham-plain (Verdun) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Raymond Lamarre.