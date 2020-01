TURGEON, Marguerite



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marguerite Turgeon survenu à Joliette, le 17 janvier 2020, à l'âge de 97 ans. Elle part rejoindre son époux M. Jacques Roy et tous ceux qu'elle a aimés.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Pierrette), Nicole, Pierre (Carole), Yves (Céline), Marie-Claude (Serge) et Martine (Claude), ses petits-enfants Sébastien, Marie-Josée, Annie, Philippe, Alexandre, Cybel, Heidi, Rémi, Mathieu, Catherine, Mélanie, Stéphane, Nicolas, Isabelle, Valérie et Julien, ses nombreux arrière-petits-enfants, sa soeur Gisèle, sa belle-soeur Diane, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 1er février 2020 de 10h30 à 13h.Les funérailles suivront à 13h30 en l'église Saint-François D'Assise (700 rue Georges-Bizet, Montréal, QC, H1L 5S9).Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.https://alzheimermontreal.ca/La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Saint-Eusèbe pour leurs bons soins et leur dévouement auprès de Mme Turgeon.