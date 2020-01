PARADIS, Pierrette Lapointe



Dans un jardin à l'ombre d'un mur une rose poussait doucement. Un jour attirée par la lumière filtrant à travers une large fissure, la rose, peu à peu, traversa le mur. Je pleure, ce qui me console c'est que cette rose fleurit toujours plus belle que jamais...Maman, Madame Pierrette Lapointe est décédée le 10 janvier 2020 à l'âge de 91 ans. Dans les coeurs d'Herménégilde (Jules) Dussault, son conjoint; les enfants de Pierrette : Jean-Marc Paradis, Louise Paradis-Larose (Pierre Larose), Marcel Paradis (Danielle Faille), Monique Paradis (Bruno Paquette), François Paradis (Sylvie Saint-Louis); les enfants de Jules : Claude, Francine, Solange et Benoit et leurs conjoints ; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; cette fleur fleurira toujours.Les funérailles auront lieu le samedi 1er février 2020 à 11 h, en la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 215, rue Longueuil, Saint-Jean- sur-Richelieu, Qc, J3B 6P6. La famille recevra les condoléances à compter de 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.