LAMOUCHE, Pierre



De Blainville, le 20 janvier 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Pierre Lamouche, époux de feu Mme Margaret Armitage Lamouche.Il laisse dans le deuil sa fille Catherine (Tony), son fils Robert (Carolyn) ses petits-enfants Mélissa, Sarah, Emily et Eric, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QC J7A 3R8le jeudi 30 janvier de 14h à 17h ainsi que de 19h à 21h, le vendredi 31 janvier de 9h à 12h.Un dernier hommage lui sera rendu le vendredi 31 janvier, au salon, dès 11h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer Canada à la mémoire de Pierre seraient appréciés.