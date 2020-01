LEFEBVRE, Marie-Jeanne



À St-Laurent, le 23 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Lefebvre, épouse de feu M. Roger Bigras.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lyne (Jacques) et Robert (Anne), ses petits-enfants: Suzie, Josée, Michel et Martin, ses arrière-petits-enfants: Xavier, Elliot, Charles, Lily, Marianne et Philippe, sa soeur et ses frères, neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 janvier 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu en l'église de la paroisse Saint-Martin le samedi 1er février à 10h.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Laurent pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Laval serait apprécié en sa mémoire.