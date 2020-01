Vega, Lucio



À l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 6 janvier 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Lucio Vega. Son épouse bien-aimée, madame Antoinette Fortin est allée le rejoindre trois jours plus tard.Homme de peu de mots, Lucio aimait le bon vin et les grandes tablées familiales et amicales.Il a passé les dernières années à se préoccuper et à prendre soin de son épouse des 55 dernières années.Au CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence, le 9 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Antoinette Fortin. Elle est partie rejoindre son époux bien-aimé, monsieur Lucio Vega, décédé trois jours plus tôt. Elle est la fille de feu Armand Fortin et de feu Rose-Anna Faucher.Toujours occupée, Antoinette s'intéressait à tout. Grande voyageuse, artiste dans l'âme, amie de coeur, elle était moderne avant l'heure.Ils laissent dans le deuil leurs enfants et leur famille, Marie (Richard, Mélanie et Valérie), Patricia (Richard, Lya, Danaé et Victoria May), Mireille (Steve, Amaya et Névik) et Philippe (Marie-Ève, Zack et Loïc), les frères et soeurs d'Antoinette: Claire, François (Thérèse), Thérèse, Lise et Mariette (Yvan), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles des tendres époux auront lieu en même temps.La famille recevra les condoléances au3955 CHEMIN DE LA CÔTE-DE-LIESSESAINT-LAURENT (QC) H4N 2N6Vendredi 31 janvier 2020 de 18h30 à 21h30Samedi 1er février 2020 de 13h30 à 15h.Une liturgie de la Parole aura lieu le samedi 1er février 2020 à 15hau salon du complexeAu lieu de fleurs, des dons seraient appréciésParkinson Québechttps://parkinsonquebec.ca/impliquez-vous/faire-un-don/Centre de recherche CHU de Québec, axe neuroscienceshttps://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/axes/neurosciences/